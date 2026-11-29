Olay, 28 Nisan 2026 günü saat 15.20 sıralarında Maltepe Çınar Mahallesi Yıldıray Sokak üzerinde meydana geldi. Kadına yönelik şiddet görüntülerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında kimliği belirlenen erkek şahsın "nitelikli dolandırıcılık", "kasten yaralama" suçlarından toplam 6 adet suç kaydı bulunan Eyyüp Araz olduğu öğrenilirken, şiddet mağduru kadının ise Tuğçe B. olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Araz, mahkemece tutuklanarak Maltepe Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

4 YILDIR BİRLİKTELER

Mağdur Tuğçe B.'nın emniyette alınan ifadesinde, Eyyüp Araz ile yaklaşık 4 yıldır sevgili olduklarını belirterek, "olay günü Beni niye beklettin, niye geç geldin?" şeklinde sözlü münakaşa yaşandı, karşılıklı olarak agresif davrandık ancak darp edilmedim. Daha önce de elbisemin kısa olması nedeniyle sevgilimin kıskançlık krizine girmişti ve tartışma yaşamıştık darp, tehdit veya hakaret olmamıştı. Bu nedenle daha önce şikayetçi olmadım ve herhangi bir uzaklaştırma kararım yok. Son yaşanan olay küçük bir tartışmaydı şikayetçi değilim önleyici tedbir talep etmiyorum" dedi. Şüpheli Eyyüp Araz ise ifadesinde sevgilisini darp etmediğini, tehdit ve hakarette bulunmadığını ifade etti.

SANIĞIN YARGILAMASININ DEVAM ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Görüntülerin tekrar sosyal medyada yayınlanmasının üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, Sanık Araz hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle Anadolu 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasının devam ettiği öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör