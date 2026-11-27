Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yürütülen provokatif ve suç teşkil eden paylaşımlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sosyal medya platformunda canlı yayın açarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, devlet kurumlarına, Türk Polis Teşkilatına ve şehitlere yönelik ağır hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullandığı belirlenen Mehmet Uğur Yumuşak isimli şahsın kimliği ve adresi tespit edildi.

REYHANLI'DA OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

Emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu şüphelinin Reyhanlı ilçesinde bulunduğu belirlendi. Harekete geçen polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında ilgili suçlardan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

"HİÇBİR PROVOKATİF GİRİŞİM KARŞILIKSIZ KALMAYACAK"

Konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede; devletin kurumlarına, milletin birlik ve beraberliğine ve şehitlerin hatırasına yönelik hiçbir hakaret ya da provokatif girişimin karşılıksız kalmayacağı vurgulandı. Türk Polisinin, hukukun verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde devletin gücünü ve milletin huzurunu korumak adına görevini kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.