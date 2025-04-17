Sosyal medyada tanışıp cinsel istismarda bulundu: İfadesi pes dedirtti

"RIZASIYLA BİRLİKTELİK YAŞADIK"

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık R.Y. hazır bulundu. Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen R.Y., "Olaydan önce sosyal medyadan tanıştık. Sonra beni yanına çağırdı. Yanına gittiğimde; 'sağda-solda tanıdık var' dedi. Onun tarif ettiği yoldan gidip boş bir arazide rızasıyla birliktelik yaşadık. Sonra aracımla aldığım yere geri bıraktığımda benden para istedi. Suçsuzum" dedi.