Sosyal medyada yeni dönem: Bakan Göktaş duyurdu: 15 yaş altına düzenleme, yaş doğrulamasına e-Devlet şartı

ÇOCUKLARIN MESAJLAŞMALARI SINIRLANDIRILACAK

İletişim güvenliği kapsamında çocukların mesajlaşmaları sınırlandırılacak; bir çocuğa yalnızca kendi takip ettiği hesaplar mesaj gönderebilecek ve mesajlarda "görüldü" bilgisi gösterilmeyecek. Ayrıca 18 yaş altı kullanıcılar için canlı yayın açma, ekran görüntüsü alma, hesap önerisi, kişiselleştirme, kişiye özel reklam ve rehber eşleştirmesi gibi özellikler de tamamen engellenecek.