Sosyal medyada yeni dönem: Bakan Göktaş duyurdu: 15 yaş altına düzenleme, yaş doğrulamasına e-Devlet şartı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın duyurduğu yeni yönetmelik ile çocuğun üstün yararını gözeten çocuk dostu bir dijital ekosistem hedefleniyor.
15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA HİZMETİNDE DÜZENLEME
Düzenlemeye göre, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hiçbir şekilde sosyal medya hizmeti sunulamayacak. Sosyal medyada hesap açma hakkı yalnızca 15-18 yaş aralığındaki çocuklara tanınacak. Bu kapsamda platformlar, yeni açılacak hesaplar için e-Devlet Kapısı üzerinden alınan yaş doğrulama belirtecini esas alarak zorunlu yaş doğrulaması yapacak.
E - DEVLET ŞARTI!
Sistem, kişisel verileri asgari düzeyde işlemek amacıyla yalnızca "Kullanıcı 15 yaşını doldurmuş mu?" ve "Kullanıcı 18 yaşını doldurmuş mu?" şeklindeki iki eşik sorusuna cevap verecek. Mevcut sosyal medya hesaplarının ise 31 Mart 2027'ye kadar resmî e-Devlet adresi veya uygulaması üzerinden bu yaş doğrulama işlemini tamamlaması gerekecek.
"AYRIŞTIRILMIŞ HİZMET DÖNEMİ"
15-18 yaş aralığındaki çocukların sağlıklı gelişimi için platformlarda "ayrıştırılmış hizmet dönemi" başlayacak. Bu yaş grubundaki kullanıcıların hesapları herkese açık olamayacak ve takipçi listeleri diğer kullanıcılara görünmeyecek. Ekran başında geçirilen süreyi kontrol altına almak amacıyla sonsuz kaydırma özelliği ve bağımlılık yapıcı diğer unsurlar bu hesaplarda kullanılamayacak.
ÇOCUKLARIN MESAJLAŞMALARI SINIRLANDIRILACAK
İletişim güvenliği kapsamında çocukların mesajlaşmaları sınırlandırılacak; bir çocuğa yalnızca kendi takip ettiği hesaplar mesaj gönderebilecek ve mesajlarda "görüldü" bilgisi gösterilmeyecek. Ayrıca 18 yaş altı kullanıcılar için canlı yayın açma, ekran görüntüsü alma, hesap önerisi, kişiselleştirme, kişiye özel reklam ve rehber eşleştirmesi gibi özellikler de tamamen engellenecek.
Yeni düzenleme ile ebeveynlerin çocuklarını dijital ortamda güvenle takip edebilmesi için platformlara açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli kontrol araçları sunma zorunluluğu getiriliyor. Bu araçlar sayesinde ebeveynler şu özellikleri doğrudan kontrol edebilecek: Hesap ve özellik ayarlarının yönetimi, uygulama içi satın alma, kiralama, ücretli üyelik gibi ödemeli işlemlerin denetimi, harcama limiti belirleme, kullanım süresini izleme, belirleme ve sınırlandırma, konum paylaşımı mekanizmaları.