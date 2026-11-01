Sosyal medyada yeni dönem: Bakan Göktaş duyurdu: 15 yaş altına yasak, yaş doğrulamasına e-Devlet şartı

E - DEVLET ŞARTI!

Sistem, kişisel verileri asgari düzeyde işlemek amacıyla yalnızca "Kullanıcı 15 yaşını doldurmuş mu?" ve "Kullanıcı 18 yaşını doldurmuş mu?" şeklindeki iki eşik sorusuna cevap verecek. Mevcut sosyal medya hesaplarının ise 31 Mart 2027'ye kadar resmî e-Devlet adresi veya uygulaması üzerinden bu yaş doğrulama işlemini tamamlaması gerekecek.

"AYRIŞTIRILMIŞ HİZMET DÖNEMİ"

15-18 yaş aralığındaki çocukların sağlıklı gelişimi için platformlarda "ayrıştırılmış hizmet dönemi" başlayacak. Bu yaş grubundaki kullanıcıların hesapları herkese açık olamayacak ve takipçi listeleri diğer kullanıcılara görünmeyecek. Ekran başında geçirilen süreyi kontrol altına almak amacıyla sonsuz kaydırma özelliği ve bağımlılık yapıcı diğer unsurlar bu hesaplarda kullanılamayacak.