Haberler Yaşam Haberleri Sosyal medyadan devlete hakaret yağdıran zanlı tutuklandı
Giriş Tarihi: 20.10.2024 20:13 Son Güncelleme: 20.10.2024 20:41

Sosyal medyadan devlete hakaret yağdıran zanlı tutuklandı

Sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hakaret eden ve terör propagandası yaptığı tespit edilen Haktan Y.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Sosyal medyadan devlete hakaret yağdıran zanlı tutuklandı

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hakaret eden ve PKK terör örgütü propagandası yapan Haktan Y. 18 Ekim'de kimliği tespit edildikten sonra gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

20 yaşındaki Haktan Y. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında Terör örgütü propagandası yapmak, Cumhurbaşkanına hakaret, 5816 sayılı yasaya muhalefet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal medyadan devlete hakaret yağdıran zanlı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA