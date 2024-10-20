Sosyal medyadan devlete hakaret yağdıran zanlı tutuklandı

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hakaret eden ve PKK terör örgütü propagandası yapan Haktan Y. 18 Ekim'de kimliği tespit edildikten sonra gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

20 yaşındaki Haktan Y. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında Terör örgütü propagandası yapmak, Cumhurbaşkanına hakaret, 5816 sayılı yasaya muhalefet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.