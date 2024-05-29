Sosyal medyadan sevgili olduğu kız ölümüne yol açtı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 22 yaşındaki Muhammed Varoğlu, Mevlana Halit Mahallesi'ndeki evinde ağabeyi B.V. tarafından yaralı olarak bulundu. B.V.'nin durumu 112 Acil Servis Ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine Asayiş Şube polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından başından ve kolundan yaralanan Muhammed Varoğlu, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Muhammed Varoğlu, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

KIZ ARKADAŞI TESLİM OLDU

Olayın ardından polis merkezine giden 16 yaşındaki M.A. erkek arkadaşı Muhammed Varoğlu'nu tabanca ile vurduğunu itiraf edince gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen M.A., pedagog eşliğinde polise verdiği ifadesinde, arkadaşı Muhammed ile 3 hafta önce sosyal medyada tanışarak sevgili olduklarını söyledi. M.A. olay günü sevgilisi Muhammed Varoğlu ile tartıştıklarını belirterek, tabancayla vurduğunu ve evden ayrıldığını söyledi. M.A., polisteki ifadesinden sonra mahkeme tarafından tutuklanırken, otopsi işlemlerinin ardından Muhammed Varoğlu ailesi tarafından toprağa verildi.