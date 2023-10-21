Sosyal medyadan tanıştıkları kişiyi silahla gasp ettiler

Adana'da 2 şüpheli sosyal medya üzerinden tanışıp arkadaş oldukları S.A. buluşmak için konuşup anlaştı. Zanlılar, otomobile aldıkları S.A.'yı boş bir araziye götürerek silahla tehdit edip banka hesabındaki 13 bin lirayı gasp etti. S.A.'nın şikayeti üzerine polis, gasp yapan ve olayı planlayan 3 kişiyi gözaltına aldı. Sorgularında suçu kabul etmeyen zanlılar tutuklandı.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Olay, 18 Ekim'de Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'ndeki Rüzgarlı Tepe mevkinde meydana geldi. S.A. (26), sosyal medya üzerinden tanıştığı E.D. ile arkadaş oldu. S.A., Yüreğir ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda şüpheliler E.D. (23) ve Y. Ş. (25) ile buluştu. Şüpheliler, S.A.'yı otomobille boş bir araziye götürüp, tabancayla tehdit etti. Darbettikleri S.A.'nın cep telefonunu alan şüpheliler, banka hesabındaki 13 bin TL'yi kendi hesaplarına gönderdi.

HESAPLARA TEDBİR KONULDU

S.A.'yı yol kenarında indiren şüpheliler, otomobille kayıplara karıştı. S.A.'nın ihbarıyla Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kaçış güzergahındaki çok sayıda kamera görüntüsünü inceleyen polis, zanlıları ve gasp olayını organize ettiği öne sürülen Y. D.'yi (37) ile yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadesinde, S.A.'yı tanımadıklarını ve gasp etmediklerini öne sürdü. Banka hesaplarına ise tedbir uygulanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine konuldu.