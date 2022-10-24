Sosyal medyada viral olan Kerziban teyze SABAH’a konuştu: Erdoğan’a gece gündüz dua ediyorum, onu görmeyi çok isterim

Nevşehir'de yaşayan 78 yaşındaki Kerziban Yağız, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün ziyareti esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a samimi duygularla ettiği duanın sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündem oldu.
Kapılarını Sabah'a açan Kerziban teyze, yıllarca kirada ve sobası tüten evde çile çektiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde kendi evine kavuştuğunu söyledi.
30 YIL ÇİLE ÇEKTİ 10 YILDIR RAHAT YAŞIYOR
Aslen Niğdeli olan ve 40 yıldır Nevşehir'de yaşayan, çocukluktan beri gözleri görmeyen Kerziban Yağız, 40 yılın 30 yılını çileler içinde geçirdi.
"Ben ne günler yaşadım" diye hayatını anlatmaya başlayan Kerziban teyze, "Nevşehir'de Nar yolunda oturuyordum. Orada çok çile çektim. Oturduğum ev sobalıydı. İki yüksek binanın arasında küçük bir evdi. Güneş görmezdi, kışın soba tüterdi. Sobayı yaktığım zaman tüter evin bütün pencerelerini açardım. Isınmak için sobaya sırtımı dayardım. Kıyafetlerimi çok yaktım. Kar yağarken hem sobayı yakardım, hem pencereyi açardım. Pencerenin önüne oturunca da yüzüme kar yağardı." diye konuştu.
10 senedir TOKİ konutlarında oturduğunu belirten Kerziban teyze, "Çile çekmeyince bal yalanmaz derler. Rabbim sıkıntılarımın karşılığını verdi. Şu an mutluyum." dedi.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAYESİNDE EVİM OLDU"
TOKİ projesine başvurduğunu, kura sonucu ev çıktığını aktaran Kerziban teyze, evin anahtarını teslim etmek için para istediklerini anlatarak şöyle konuştu:
"Bu evin anahtarını vermediler bana. 33 bin lira istediler. 33 bin lirayı ben nereden alayım. "Yok" dediler. Ben de "canın isterse ver. Verirsen ver, vermezsen Erdoğan'a bildiririm" dedim. O da bana "Erdoğan ne bilsin bu işleri, karışmaz" dedi. Ben de bir arkadaşa telefon açtırdım. Oradan bir telefon geldi, "Kerziban Yağız sen misin" dedi. "Evet, benim" dedim. Başka hiçbir şey demeden kapattı. Oraya ne dedilerse anahtarımı hemen verdiler. Hani Erdoğan karışmazdı? Verdiler anahtarımı evime geldim. Ben çektiğim çileyi bilirim. Şu evi bana o verdi. Ben İstanbul'un yalılarında oturuyorum sayıyorum kendimi eski evde çektiklerime bakınca. Allah razı olsun Erdoğan'dan. Kurban olduğum iki cihanda onu aziz eylesin. Ona ben gece gündüz dua ediyorum."
ERDOĞAN'A SEVGİSİNİ TARİF EDEMİYOR
Son arzusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gitmek olduğunu söyleyen Kerziban teyze,
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmeyi, yanına gitmeyi çok isterim. Ama nasıl göreyim. Ben onun yanına gidemem onun da zaten işi başından aşkın beni göremez. Hem bir ben mi varım, tüm Türkiye onun sorumluluğunda. Ama davet ederse giderim. Çok isterim. Ben onun gece gündüz duacısıyım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgim sözlerle anlatılmaz." dedi.
Kezban teyzeden Başkan Erdoğan'a dua | Video
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞKASINA OY VERMEM"
Gece gündüz Erdoğan'a dua ettiğini anlatan Kerziban teyze, "Onu ben çok severim. Gece secdelerde dua ederim. Onu hiç unutmam. Alem gitse de ben kalsam gene oyumu ona atarım. Onu da yanındaki arkadaşlarını da çok severim. Ondan başkasına da oy vermem. O varken kim gelirse gelsin başkasına oy vermem." ifadelerini kullandı.
TOKİ'den aldığı evde tek başına yaşayan Kerziban teyze, aldığı engelli maaşı ile geçiniyor, kendi yemeğini, temizliğini kendi yapıyor.