Sosyal medyada viral olan Kerziban teyze SABAH’a konuştu: Erdoğan’a gece gündüz dua ediyorum, onu görmeyi çok isterim

ERDOĞAN'A SEVGİSİNİ TARİF EDEMİYOR

Son arzusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gitmek olduğunu söyleyen Kerziban teyze,

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmeyi, yanına gitmeyi çok isterim. Ama nasıl göreyim. Ben onun yanına gidemem onun da zaten işi başından aşkın beni göremez. Hem bir ben mi varım, tüm Türkiye onun sorumluluğunda. Ama davet ederse giderim. Çok isterim. Ben onun gece gündüz duacısıyım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgim sözlerle anlatılmaz." dedi.

Kezban teyzeden Başkan Erdoğan'a dua | Video

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞKASINA OY VERMEM"

Gece gündüz Erdoğan'a dua ettiğini anlatan Kerziban teyze, "Onu ben çok severim. Gece secdelerde dua ederim. Onu hiç unutmam. Alem gitse de ben kalsam gene oyumu ona atarım. Onu da yanındaki arkadaşlarını da çok severim. Ondan başkasına da oy vermem. O varken kim gelirse gelsin başkasına oy vermem." ifadelerini kullandı.

TOKİ'den aldığı evde tek başına yaşayan Kerziban teyze, aldığı engelli maaşı ile geçiniyor, kendi yemeğini, temizliğini kendi yapıyor.