Kezban teyzeden Başkan Erdoğan'a dua | Video

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz Twitter hesabından bir video yayınladı. Videoda Kezban teyzenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu sözleri yer alıyor. Kezban teyze, "Kimse kalmasa ben oyumu yine ona veririm ben geceleri çok yatmam. Ona seherlerde, secdelerde hiç durmadan dua ederim. Çok görmeyi isterim ama nerede görüşeceğiz? Onun işi çok, benim halim malum." ifadelerini kullanıyor.