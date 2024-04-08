Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Bu kapı nereye açılıyor? İddialar kan dondurdu...

Bazıları bunun ana kampın yeraltı girişi olduğunu öne sürerken, diğerleri bunun birçok bitkinin tohumu için bir depolama tesisi olduğunu dile getirdi. Hatta teoriler o denli ilginç bir yere taşındı ki; Hitler'in "gizli sığınağı" olduğunu iddia edenler bile ortaya çıktı.