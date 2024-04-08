Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Bu kapı nereye açılıyor? İddialar kan dondurdu...

Google Haritalar üzerinde elde edilen bir görüntüde, Antarktika'da bir 'kapı' keşfedildiğine dair önemli iddialar, sosyal medyada büyük ilgi çekti.
Yaklaşık 2,1 milyon üyeye sahip olan Reddit'in Conspiracy kanalında bir ekran görüntüsü yayınlandı.
"TOHUM DEPOLAMA TESİSİ Mİ YOKSA HİTLER'İN SIĞINAĞI MI?"
Kısmen kar katmanlarının altına gömülü olduğu görülen, camsı dikdörtgen şekilli bir kütle görüntüde yer alıyor. Kullanıcılar bu sözde kapının ne için kullanılabileceği konusunda oldukça ilginç fikirler ortaya attı.
"ARAŞTIRMA ÜSSÜ MERKEZİNE ÇOK YAKIN"
Fakat koordinatlara göre bu görüntüdeki kapı, Kraliçe Maud Bölgesi'ndeki Doğu Ongul Adası'ndaki kalıcı bir araştırma üssü olan Japonya'nın Showa İstasyonu'ndan sadece birkaç yüz metre uzaklıkta bulunuyor.
Yaşam alanları, enerji santrali, kanalizasyon arıtma tesisi, gözlemevi ve uydu binası da dahil olmak üzere 60'tan fazla ayrı binadan oluşuyor.
Ayrıca yakıt depoları, su depoları, güneş panelleri, helikopter pisti, su tutma barajı ve radyo vericisi de bu alanda mevcut.
"SOSYAL MEDYADA YÜZLERCE YORUM ALDI"
Her ne kadar bu kapının Show İstasyonu ile ilgili olabileceği konusunda önemli veriler olsa da, Google Haritalar üzerinden alınan bu görsel yayınlandığından bu yana son 10 saat içinde 100'den fazla yorum aldı.