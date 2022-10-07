Söylemez kardeşler suçlamaları reddetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) otel ve kumarhane işletmeciliğiyle bilinen işadamı Halil Falyalı'nın uğradığı suikast sonucu öldürülmesine ilişkin İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 kişi hakkında açılan davada dün ilk duruşma yapıldı. Cinayete ilişkin hakim karşısına çıkan Mehmet Faysal ve Mustafa Söylemez kardeşler, suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti. Heyet, Kıbrıs'taki dosyanın bir örneğinin istenilmesine akıbetinin sorulmasına karar verip, duruşmayı 15 Aralık'a erteledi. İşadamı Halil Falyalı, 8 Şubat 2022'de uğradığı suikast sonucu şoförü Murat Demirtaş ile birlikte yaşamını yitirmişti. Cinayete ilişkin İstanbul'da açılan davada Söylemez kardeşlerin 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 12'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer şüpheliler Abdurrahim Çelik, cengiz Şener, Metin Süs ve Ender Yıldız hakkında ise 46'şar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.