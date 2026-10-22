Söylemezler çetesine hapis kıskacı

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, kamuoyunda 'Söylemezler çetesi' olarak bilinen organize suç şebekesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, örgütün korkutucu gücünden yararlanılarak işadamlarından para istendiği ve ölümle tehdit edildikleri ortaya çıktı. Ayrıca Bülent Börekçilik'in sahibi Rıdvan Adıyaman'ın şirket hisselerinin ele geçirilmesi amacıyla ölümle tehdit edildiği, işadamı Nedim Kaya'dan ise para istendiği ve çetenin talebinin karşılanmaması üzerine Kaya'ya evinin önünde silahlı saldırıyla gözdağı verildiği belirtildi. İddianamede, örgüt lideri Mehmet Faysal Söylemez'in 'Örgüt Kurma', 'İki Kez Nitelikli Yağmaya Teşebbüs' ve '6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet' suçlarından 30 yıldan 48 yıla kadar kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ahmet Söylemez, Atik Söylemez, Mehmet Emrah Ateş ve Murat Bağdaş'ın 'Örgüte Üye Olma' ve 'İki Kez Nitelikli Yağmaya Teşebbüs' suçlarından her biri için ayrı ayrı 22 yıldan 35 yıla kadar, Hasan Silahtaroğlu ve Zeki Tutal'ın ise 'Nitelikli Yağmaya Teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı 12 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör