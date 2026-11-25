Yeni Nesil Suç Örgütleri'nden Daltonlar Suç Örgütü'yle ilgili bir Alman kanalı tarafından çekilen ve sosyal medyada yayımlanan sözde belgeselle ilgili operasyon düzenlendi.
Belgeselde yer alan ve maskelerle röportajlar veren silahlı suç örgütü üyelerinin açık kimlikleri ve adresleri İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından tespit edildi.
ARAMALARDA BİLGİSAYAR ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlendi. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 28 mermi ve "Yasa Dışı Bahis" faaliyetlerinde kullanılan üç dizüstü bilgisayar ele geçirildi.