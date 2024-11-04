Sözde hocadan umre dolandırıcılığı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 40 yaşındaki Pınar B., sosyal medyada yayınlar yapan ve bir kitabı bulunan Hüseyin K.'nın umre tur ilanını görünce Hüseyin K.'ya ulaştı. İddiaya göre, 5 Şubat'ta umreye gitmek için anlaşma yapan Pınar B., Hüseyin K.'nın hesabına 39 bin 500 lira gönderdi. Hüseyin K. tarafından tarihin yaklaşması üzerine Pınar B.'ye kafilenin kalabalık olduğu bu nedenle yolculuğunun 8 Şubat'a erteleneceğini söyledi. Bir süre bekleyen Pınar B., Hüseyin K.'dan haber alamadı.

UMRE PARASI BAHİS SİTESİNE GÖNDERİLDİ

Pınar B., umreye gidecek kafilenin oluşturduğu Whatsapp grubuna gelen "Hüseyin Hocayı karakola aldılar ileriki bir tarihte umresi yapılacaktır" mesajı üzerine dolandırıldığını anladı. Bu sırada Pınar B. kendisine ait banka hesabından Hüseyin K.'nın hesabına gönderilen 39 bin 500 liranın yanı sıra 200 bin liranın da bahis ve şans oyunları sitesine aktarıldığını gördü. Pınar B. Avukatı Ayşe Nur Çelik aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Hüseyin K. tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

'PARAYI ÖDEMEYİNCE UÇAĞI KALDIRAMADIK'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hüseyin K. ifadesinde, para gönderilen kişinin kendisi olduğunu, müştekinin bulunduğu kafile umreye gidecekken kafilenin kalabalık olması nedeniyle ertelendiğini, bu kafiledeki bazı kişilere vize çıkmadığını ve ortağının para istemesi nedeniyle iki buçuk milyon TL'yi hesabımdan S. A.'nın hesabına gönderdiğini söyledi. Borç verdiğim kişinin parayı ödememesi üzerine uçağı kaldıramadıklarını belirten Hüseyin K., kimseyi dolandırmadığını öne sürdü.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Başsavcılık tarafından, Hüseyin K. hakkında 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Hüseyin K.'nın bilişim sistemlerinin sağladığı kolaylıktan sosyal medya sitesinde tur düzenleyeceği belirterek paylaşım yaptığı, Pınar B.'nin tura katılmak için telefonla irtibata geçtiği, Pınar B.'den tura katılmak için kendi adına olan banka hesabına para aktarılmasını sağlayarak üzerine atılı suçu işlediği ifade edildi.