Sözlü tartışma cinayetle bitti

Karabük'ün Safranbolu İlçesi Çavuşlar köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Aralarında daha evvel de husumet olan Y.Y(53) ve Nuri Gültekin ile(65) sabah saatlerinde sözlü tartışma yaptı. Tartışma birden bire kavgaya dönüştü. Daha sonra ayrılan kişiler olay yerinden uzaklaştı.Evinden aldığı av tüfeği ile Nuri Gültekin'in nin bulunduğu ahıra giden Y.Y. burada tüfekle ateş etti. Silah sesleri üzerine köylüler hemen Jandarmayı ve Sağlık ekiplerini aradılar. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Nuri Gültekin nin öldüğünü belirledi. Y.Y. ise tüfeği ile birlikte Jandarma tarafından gözetim altına alındı. Olay hakkında Jandarma ve Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Nuri Gültekin'in cenazesi otopsi için Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı