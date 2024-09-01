Haberler Yaşam Haberleri Sözlü tartışma cinayetle bitti
Giriş Tarihi: 1.9.2024 14:36 Son Güncelleme: 1.9.2024 14:50

Sözlü tartışma cinayetle bitti

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Çavuşlar Köyünde sabah saatlerinde daha evvel aralarında husumet olan 2 kişinin sözlü tarışması cinayetle sonuçlandı.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Sözlü tartışma cinayetle bitti

Karabük'ün Safranbolu İlçesi Çavuşlar köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Aralarında daha evvel de husumet olan Y.Y(53) ve Nuri Gültekin ile(65) sabah saatlerinde sözlü tartışma yaptı. Tartışma birden bire kavgaya dönüştü. Daha sonra ayrılan kişiler olay yerinden uzaklaştı.Evinden aldığı av tüfeği ile Nuri Gültekin'in nin bulunduğu ahıra giden Y.Y. burada tüfekle ateş etti. Silah sesleri üzerine köylüler hemen Jandarmayı ve Sağlık ekiplerini aradılar. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Nuri Gültekin nin öldüğünü belirledi. Y.Y. ise tüfeği ile birlikte Jandarma tarafından gözetim altına alındı. Olay hakkında Jandarma ve Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Nuri Gültekin'in cenazesi otopsi için Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı

ARKADAŞINA GÖNDER
Sözlü tartışma cinayetle bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA