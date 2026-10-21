Spor salonunda dehşet! Kick boks hocası kadın eğitmeni darp etti: ‘Bana tekme atıp yerlerde sürükledi’

'KİRAYI 25 BİN'DEN 40 BİN LİRAYA ÇIKARDIĞINI SÖYLEDİ'

Kick boks hocası tarafından darbedildiğini söyleyen Selma Y., "Spor Akademisi mezunu bir pilates eğitmeniyim. Kendime bir pilates stüdyosu bakıyordum. Beni darbeden kişinin dükkanını 5-6 ay önce alan kiraladım. Olay 1 Eylül'de gerçekleşiyor. Bana durup dururken kirayı 25 bin liradan 40 bin liraya çıkardığını söyledi. Ben de ona dükkanda bir yenilik yapmadığını ya da senesi dolmadığını, ona zam gelmediğini, neden bunu yaptığını sorduğumda, 'Bu seni ilgilendirmez' diyerek bana küfür etmeye başladı. Kendisi sürekli küfür, hakaret eden bir insan. Çok fazla muhatap olmuyordum, dersimi verip çıkıyordum. Daha sonrasında sinirlenmeye başladı. 'Ben bunu ödemeyeceğim, yeni bir yer bakana kadar kirayı 25 bin liradan vermeye devam ederim. Ona yeni yer bulunca çıkarım' dedim. O da bunu kabul etmedi. 'Hayır, 40 bin lira vereceksin, seni öldürürüm. Defol git buradan' dedi. Dükkanda kamera sistemi yok. O yüzden ben kendimi güvene almak için bunun tehditlerini, hakaretlerini kameraya çektim. Bana şiddet uygulayabileceğini düşünmedim. Sen bir eğitmensin. Ne kadar öfkelenirsen öfkelen, sonuçta bir kadına ya da bir insana el kalkmaması gerekiyor. Bana karşı şiddet uygulayabileceği gerçekten aklıma gelmedi" dedi.