Spor salonundaki kavga cinayetle noktalandı

Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi'nde bulunan spor salonunda, olay meydana geldi. İddialara göre, 2 gün önce spor salonunda spor yapan 2 kişi arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma bugün kavgaya dönüştü.

Kavganın büyümesi ile şahıslardan biri, silahını çıkararak ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, spor salonu görevlisi olan Veli Can Aras'a isabet etti. Salondakilerin İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerine yaptıkları ilk müdahale sonrasında Aras'ı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan genç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.