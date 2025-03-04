Spor ve Siyaset Camiası Ali Koç Uzel’i unutmayacak

Ömrünü Kırıkkalespor'a adayan ve kentte birçok önemli çalışmaya imza atan Ali Koç Uzel'in cenaze töreni, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Nur Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Uzel dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, İçişleri eski Bakanı Beşir Atalay, Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, bürokratlar, iş dünyası ve spor camiasının önemli isimleri katıldı.

Törende konuşan Beşir Atalay, "Ali Koç Uzel, Kırıkkale'ye ve Kırıkkalespor'a büyük emek vermiş, kıymetli bir isimdi. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Kırıkkale'ye hem siyasette hem de sporda önemli hizmetler veren Ali Koç Uzel'in vefatı, şehirde büyük üzüntüyle karşılandı.