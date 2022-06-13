Squid Game 2. Sezon bölümleri ne zaman çıkacak, yayınlanacak? Squid Game 2. Sezon yayın tarihi belli mi, ne zaman çıkar?

Dijital bir platformda yayınlanan Squid Game dizisi, yeni sezon yayın tarihi ile gündeme geliyor. Dizinin ilk sezonunu izleyenler "Squid Game 2. Sezon ne zaman başlayacak, yayınlanacak?" soruslarına yanıt arıyor. Güney Kore yapımı dizinin ilk sezonu geçtiğimiz Eylül ayında yayınlanmıştı. 9 bölümlük ilk sezonun ardından dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. İşte Squid Game 2. Sezon tarihi ve detaylar...
SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
Netflix'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Geçtiğimiz yıl yayınlanan "Squid Gamenin ilk sezonunu hayata geçirmek tam 12 yıl sürdü. Ancak Squid Game" sadece 12 günde tüm zamanların en popüler Netflix dizisi olmayı başardı.
Squid Game"in senaristi, yönetmeni ve yapımcısı olarak, . dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımıza sesleniyorum: Dizimizi izlediğiniz ve sevdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yakında, Gi-hun geri dönüyor. Gemi Aslanı da öyle. 2. sezona hazır olun. Ddakji oynatan takım elbiseli adamı tekrar görürseniz şaşırmayın. Ayrıca Young-hee'nin erkek arkadaşı Cheol-su ile tanışacaksınız. Yepyeni bir sezonda buluşmak üzere! Hwang Dong-hyuk "Squid Game"in Yönetmeni, Senaristi ve Baş Yapımcısı" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Netflix ilk tanıtımı da yayınladı.
Dizinin yeni sezonu için tarih verilmese de yaz bitmeden yeni sezonun seyirciyle buluşması bekleniyor.