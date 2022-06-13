Squid Game 2. Sezon bölümleri ne zaman çıkacak, yayınlanacak? Squid Game 2. Sezon yayın tarihi belli mi, ne zaman çıkar?

Squid Game"in senaristi, yönetmeni ve yapımcısı olarak, . dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımıza sesleniyorum: Dizimizi izlediğiniz ve sevdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yakında, Gi-hun geri dönüyor. Gemi Aslanı da öyle. 2. sezona hazır olun. Ddakji oynatan takım elbiseli adamı tekrar görürseniz şaşırmayın. Ayrıca Young-hee'nin erkek arkadaşı Cheol-su ile tanışacaksınız. Yepyeni bir sezonda buluşmak üzere! Hwang Dong-hyuk "Squid Game"in Yönetmeni, Senaristi ve Baş Yapımcısı" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Netflix ilk tanıtımı da yayınladı.

Dizinin yeni sezonu için tarih verilmese de yaz bitmeden yeni sezonun seyirciyle buluşması bekleniyor.