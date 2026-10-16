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Giriş Tarihi: 16.10.2026 16:01 Son Güncelleme: 16.10.2026 16:15

Staja giden lise öğrencilerinin bulunduğu araç devrildi! 1 ölü, 4 yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde staj yaptıkları okula giden lise öğrencilerinin içerisinde bulunduğu hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Uğur Yiğit Uğur Yiğit Yaşam
Staja giden lise öğrencilerinin bulunduğu araç devrildi! 1 ölü, 4 yaralı
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Kaza, saat 12.30 sıralarında Suşehri ilçesi 1 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Suşehri Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin içinde bulunduğu O.Y. (19) idaresindeki 58 ACB 838 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan E.E. (14), A.K. (16), H.C.E. (15), U.E.K. (14) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan U.E.K. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavi altına alındı. Kaza yapan öğrencilerin staj yaptıkları iş yerine ait araçta seyahat ettikleri ve staj yaptıkları iş yerine gittikleri öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#SİVAS

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Staja giden lise öğrencilerinin bulunduğu araç devrildi! 1 ölü, 4 yaralı
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