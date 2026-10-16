Staja giden lise öğrencilerinin bulunduğu araç devrildi! 1 ölü, 4 yaralı

Yaralılardan U.E.K. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavi altına alındı. Kaza yapan öğrencilerin staj yaptıkları iş yerine ait araçta seyahat ettikleri ve staj yaptıkları iş yerine gittikleri öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör