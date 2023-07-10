Star Wars İzleme Sırası - Çıkış Tarihine Göre ve Kronolojik Sıralama İle Star Wars Filmleri İzleme Sırası

Star Wars, bilimkurgu denildiğinde akla ilk gelen filmlerden biridir. Filmlerinin yanı sıra dizileri çekilmiş, video oyunları geliştirilmiş ve çizgi romanları da yazılmıştır. Star Wars serisini ilk kez izlemek isteyenler izleme sırasının ne şekilde olduğunu merak etmektedir. Bu yazımızda sizler için Star Wars izleme sırası – Çıkış tarihine göre ve kronolojik sıralama ile Star Wars filmleri izleme sırası hakkında ayrıntılı bilgilere değindik.

Star Wars İzleme Sırası

Star Wars, Amerikalı bir yapımcı olan George Lucas tarafından kaleme alınan ve sonrasında sinemaya uyarlanan bir bilimkurgu filmidir. Filmleri dışında seri olarak dizileri de bulunmaktadır. Bu bağlamda karşımıza Star Wars serisi nereden başlamalı sorusu çıkmaktadır. Yıldız Savaşları olarak da bilinen bu film serisini çıkış tarihlerine göre izleyebileceğiniz gibi kronolojik sıralamaya göre de izleyebilmeniz mümkündür. Yayınlandıktan hemen sonra dünya çapında pek çok noktada izlenme rekorları kırmış ve adeta popüler kültür haline gelmiştir.

Çıkış Tarihine Göre Star Wars İzleme Sırası

Star Wars serisini izlemek isteyen birçok kişi hangi filmden başlayacağını tam olarak bilememektedir. Bu yüzden Star Wars filmleri izleme sırası hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilmek için arama motorları üzerinden sorgulama yapmaktadır. Çıkış tarihine göre Star Wars filmleri izleme sırası aşağıdaki gibidir;

(1977 Yapımı) - Star Wars (Yıldız Savaşları) – Yeni Bir Umut

(1980 Yapımı) - Star Wars (Yıldız Savaşları) – İmparator'un Dönüşü

(1983 Yapımı) - Star Wars (Yıldız Savaşları) – Jedi'nin Dönüşü

(1999 Yapımı) - Star Wars (Yıldız Savaşları) – Gizli Tehlike

(2002 Yapımı) - Star Wars (Yıldız Savaşları) – Klonların Saldırısı

(2005 Yapımı) - Star Wars (Yıldız Savaşları) – Sith'in İntikamı

(2008 Yapımı) - Star Wars (Yıldız Savaşları) – Klon Savaşları

(2015 Yapımı) - Star Wars (Yıldız Savaşları) – Güç Uyanıyor

(2016 Yapımı) - Rogue One - Bir Star Wars Hikâyesi

(2017 Yapımı) - Star Wars (Yıldız Savaşları) – Son Jedi

(2018 Yapımı) - Han Solo Filmi (Bir Star Wars Hikâyesi)

(2019 Yapımı) - Star Wars (Yıldız Savaşları) – Skywalker'ın Yükselişi

Kronolojik Sıralama İle Star Wars Filmleri İzleme Sırası

Star Wars film serisini izlemek isteyenler hangi kısımdan başlayacağı hususunda kafa karışıklığı yaşayabilmektedir. Dünya çapında izlenme rekorları kıran ve bilimkurgu tadında olan bu film serisinde konular bir gezegende geçmektedir. Bu filmi tarihsel olaylar düzenine göre izlemek isteyen kişiler Star Wars kronolojik sırası ile izleyebilir. Kronolojik sıralamaya göre Yıldız Savaşları filmleri izleme sırası ise şu şekildedir;

(1999 Yapımı) - Star Wars (Yıldız Savaşları) – Gizli Tehlike

(2002 Yapımı) - Star Wars (Yıldız Savaşları) – Klonların Saldırısı

(2008 Yapımı) - Star Wars (Yıldız Savaşları) – Klon Savaşları

(2005 Yapımı) - Star Wars (Yıldız Savaşları) – Sith'in İntikamı

(2018 Yapımı) – Han Solo Filmi (Bir Star Wars Hikâyesi)

(2016 Yapımı) – Rogue One - Bir Star Wars Hikâyesi

(1977 Yapımı) - Star Wars (Yıldız Savaşları) – Yeni Bir Umut

(1980 Yapımı) - Star Wars (Yıldız Savaşları) – İmparator'un Dönüşü

(1983 Yapımı) - Star Wars (Yıldız Savaşları) – Jedi'nin Dönüşü

(2015 Yapımı) - Star Wars (Yıldız Savaşları) – Güç Uyanıyor

(2017 Yapımı) - Star Wars (Yıldız Savaşları) – Son Jedi

(2019 Yapımı) - Star Wars (Yıldız Savaşları) – Skywalker'ın Yükselişi

Star Wars film serisini bitirdikten sonra dizi serisini de izleyebilir ya da video oyunlarını oynayabilirsiniz.