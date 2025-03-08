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Giriş Tarihi: 8.3.2025 21:47 Son Güncelleme: 8.3.2025 22:16

Statta kalp krizi geçiren Mersin İdmanyurdu eski yöneticisi hayatını kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde, Silifke Belediyespor ile Kırşehirspor arasındaki karşılamayı izlemek üzere Silifke Şehir Stadı’na gelen Mersin İdman Yurdu eski yöneticilerinden Nuri Dölek, statta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
Statta kalp krizi geçiren Mersin İdmanyurdu eski yöneticisi hayatını kaybetti

3. Lig 1. Grup 23. haftasında, Silifke Belediyespor, Kırşehirspor maçı öncesinde yaşanan üzücü olay, spor camiasını yasa boğdu. Mersin İdman Yurdu eski yöneticilerinden Nuri Dölek, tribünde aniden fenalaştı ve yere yığıldı. Dölek'e ilk müdahaleyi karşılaşmayı izlemeye gelen Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Güngör yaptı. Sağlık görevlileri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırılan Dölek, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Silifke Belediyespor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bugünkü Kırşehirspor maçımızda tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Mersin İdman Yurdu eski yöneticisi Nuri Dölek'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesinin, sevenlerinin ve spor camiasının başı sağ olsun" denildi. Nuri Dölek'in vefatı, spor camiasını derinden etkilerken, Türkiye Futbol Federasyonu'da, "Nesine 3. Lig'in 23. haftasında oynanan Silifke Belediye Spor - Kırşehir Futbol Spor Kulübü müsabakasını tribünde izlerken geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan Mersin İdman Yurdu eski yöneticisi Nuri Dölek'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Nuri Dölek'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Yeni Mersin İdman Yurdu camiası olmak üzere Türk futbol ailesine başsağlığı dileriz" diye açıklamada yaptı.

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Statta kalp krizi geçiren Mersin İdmanyurdu eski yöneticisi hayatını kaybetti
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