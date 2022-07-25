Sterlin ne kadar, kaç TL? Bugün Sterlin ne kadar, düştü mü, yükseldi mi? 25 Temmuz 2022 anlık ve canlı döviz kuru ile Sterlin alış satış fiyatı

Uluslararası piyasaları ve dövizdeki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, dolar, Euro ve Sterlin gibi para birimlerindeki son durumu sorguluyor. TL-döviz değişimi yapmaya hazırlanan, yurt dışına çıkış planı bulunan kişiler, haftanın ilk gününde ''1 İngiliz Sterlini ne kadar, kaç TL oldu?'' sorularına yanıt arıyor. İşte güncel durumu merak edenler için 25 Temmuz 2022 canlı döviz kuru ve sterlin fiyatı ile anlık alış satış rakamları…