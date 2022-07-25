Haberler Yaşam Haberleri Sterlin ne kadar, kaç TL? Bugün Sterlin ne kadar, düştü mü, yükseldi mi? 25 Temmuz 2022 anlık ve canlı döviz kuru ile Sterlin alış satış fiyatı
Giriş Tarihi: 25.7.2022 11:59

Sterlin ne kadar, kaç TL? Bugün Sterlin ne kadar, düştü mü, yükseldi mi? 25 Temmuz 2022 anlık ve canlı döviz kuru ile Sterlin alış satış fiyatı

Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle dolar, Euro ve sterlin başta olmak üzere tüm para birimlerindeki son durum merak ediliyor. İngiliz Sterlini de yatırımcılar tarafından araştırılan para birimleri arasında yer alıyor. Haftanın ilk gününde ‘’Sterlin ne kadar, kaç TL?’’ sorusu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Sterlin ne kadar, kaç TL oldu? Bugün Sterlin ne kadar, düştü mü, yükseldi mi? 25 Temmuz 2022 anlık ve canlı döviz kuru ile Sterlin alış satış fiyatı.

Sterlin ne kadar, kaç TL? Bugün Sterlin ne kadar, düştü mü, yükseldi mi? 25 Temmuz 2022 anlık ve canlı döviz kuru ile Sterlin alış satış fiyatı

Uluslararası piyasaları ve dövizdeki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, dolar, Euro ve Sterlin gibi para birimlerindeki son durumu sorguluyor. TL-döviz değişimi yapmaya hazırlanan, yurt dışına çıkış planı bulunan kişiler, haftanın ilk gününde ''1 İngiliz Sterlini ne kadar, kaç TL oldu?'' sorularına yanıt arıyor. İşte güncel durumu merak edenler için 25 Temmuz 2022 canlı döviz kuru ve sterlin fiyatı ile anlık alış satış rakamları…

STERLİN KAÇ TL?

Temmuz başında BDDK kredi kararı sonrası döviz piyasasında hareketlilik oluşmuştu. Etkilenen birimlerden biri de İngiliz Sterlini oldu.

İşte anlık sterlin fiyatı ve İngiliz sterlininin güncel değişimi;

STERLİN NE KADAR?

ALIŞ: 21,3741 TL

SATIŞ: 21,4813 TL

CANLI İNGİLİZ STERLİNİ FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Sterlin ne kadar, kaç TL? Bugün Sterlin ne kadar, düştü mü, yükseldi mi? 25 Temmuz 2022 anlık ve canlı döviz kuru ile Sterlin alış satış fiyatı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA