Stray oyun konusu ne, hangi platformlarda oynanıyor, kaç saat? Sokak kedisini yönettiğimiz Stray hakkında bilinmesi gerekenler

Stray bugün çıkışını yaptı ve sokak kedisi delileri şimdiden oyunu edinip oynamaya başladı bile. Çok önceden ön siparişe açılan Stray, konusu ve bir sokak kedisini yönetmemiz ile diğer bütün oyunlardan kendini ayırıyor. Oyun süresinin kısa olması tek oyuncuların eleştirdiği konu. Oyununun şimdiden Türkiye'de büyük bir hayran kitlesi oluşmuş durumda. İşte Stray hakkında bilinmesi gerekenler!
STRAY OYUN KONUSU
Kayıp, yaralı ve yapayalnız bir sokak kedisi, unutulmuş bir şehirden kaçmak için kadim bir gizemi çözmek zorunda.
Stray, çürümekte olan bir siber şehrin neonlarla dolu sokaklarında, kasvetli, köhne ve tekinsiz bölgelerinde geçen bir üçüncü şahıs kedi macera oyunu.
Dünyaya bir sokak kedisinin gözlerinden bakın ve çevrenizle oyunbaz yollarla etkileşime geçin.