Stray oyun konusu ne, hangi platformlarda oynanıyor, kaç saat? Sokak kedisini yönettiğimiz Stray hakkında bilinmesi gerekenler

Stray bugün çıkışını yaptı ve sokak kedisi delileri şimdiden oyunu edinip oynamaya başladı bile. Çok önceden ön siparişe açılan Stray, konusu ve bir sokak kedisini yönetmemiz ile diğer bütün oyunlardan kendini ayırıyor. Oyun süresinin kısa olması tek oyuncuların eleştirdiği konu. Oyununun şimdiden Türkiye'de büyük bir hayran kitlesi oluşmuş durumda. İşte Stray hakkında bilinmesi gerekenler!