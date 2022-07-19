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Giriş Tarihi: 19.7.2022 23:47

Stray oyun konusu ne, hangi platformlarda oynanıyor, kaç saat? Sokak kedisini yönettiğimiz Stray hakkında bilinmesi gerekenler

Bugün itibariyle sokak kedisini kontrol ettiğimi Stray oyunu platformlarda çıkışını yaptı. Uzun süredir oyuncuların merakla beklediği Stray konusu, oynanış süresi ve olduğu platformlar merak ediliyor. Özellikle Türkiye’de sokak kedilerine olan saygı ve sevginin bu kadar fazlayken oyuna ilgi şimdiden üst seviyeye çıktı. İşte Stray oyun konusu, oynanış süresi ve bilinmesi gereken daha birçok detay!

Stray oyun konusu ne, hangi platformlarda oynanıyor, kaç saat? Sokak kedisini yönettiğimiz Stray hakkında bilinmesi gerekenler

Stray bugün çıkışını yaptı ve sokak kedisi delileri şimdiden oyunu edinip oynamaya başladı bile. Çok önceden ön siparişe açılan Stray, konusu ve bir sokak kedisini yönetmemiz ile diğer bütün oyunlardan kendini ayırıyor. Oyun süresinin kısa olması tek oyuncuların eleştirdiği konu. Oyununun şimdiden Türkiye'de büyük bir hayran kitlesi oluşmuş durumda. İşte Stray hakkında bilinmesi gerekenler!

STRAY OYUN KONUSU

Kayıp, yaralı ve yapayalnız bir sokak kedisi, unutulmuş bir şehirden kaçmak için kadim bir gizemi çözmek zorunda.

Stray, çürümekte olan bir siber şehrin neonlarla dolu sokaklarında, kasvetli, köhne ve tekinsiz bölgelerinde geçen bir üçüncü şahıs kedi macera oyunu.

Dünyaya bir sokak kedisinin gözlerinden bakın ve çevrenizle oyunbaz yollarla etkileşime geçin.

STRAY OYUN ÖZELLİKLERİ

Siber şehir içinde yaşayan sokak kedisini yönettiğimiz bu oyunda yeni yerler keşfederek içinde buluduğumuz dünyayı keşfediyoruz.

Bir sokak kedisi olduğumuz için çevikliğimizi ve uçarı halimiz sayesinde gizli kalıyoruz.

STRAY HANGİ PLATFORMLARDA VAR?

BlueTwelve Stüdyonun geliştirdii yapım PS4, PS5 ve Windows üzerinden oynanabilmektedir.

STRAY ÇOK OYUNCULU MU?

Stray tek oyunculudur ve çok oyunculu özelliği bulunmamaktadır.

STRAY KAÇ SAAT?

Oyuncular oyunu 4 – 5 saat içerisinde bitirdiğini belirtiyor.

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Stray oyun konusu ne, hangi platformlarda oynanıyor, kaç saat? Sokak kedisini yönettiğimiz Stray hakkında bilinmesi gerekenler
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