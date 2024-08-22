Su arıtma tesisi inşaatında toprak kayması: 1 ölü

Amasya'nın Suluova İlçesinde bulunan atık su arıtma tesisi inşaatında yapılan çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi. Bir işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay saat 15.00 sıralarında Suluova Eymir Mahallesi Suluova Belediye Mezbahanesi karşısında yapımına devam edilen atık su arıtma tesisi inşaatında meydana geldi. Atık su arıtma tesisi inşaatı çalışmaları esnasında toprak kayması yaşandı. Kayma sonrası 53 yaşındaki inşaat işçisi Mustafa Yanar toprağın altında kaldı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan 53 yaşındaki Mustafa Yanar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Yanar ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Tedaviye alınan Yanar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.