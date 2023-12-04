Su deposundan düşen belediye işçisi hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde İpsala'ya bağlı Yenikarpuzlu beldesindeki Paşaköy ile Kumdere köyü arasında bulunan su deposunda meydana geldi. Yenikarpuzlu Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Tayfun Başlı, kontrol için çıktığı 20 metre yüksekliğindeki su deposundan düştü. Mesai arkadaşları cep telefonuyla ulaşamayınca gittikleri su deposunda Tayfun Başlı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Tayfun Başlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tayfun Başlı'nın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.