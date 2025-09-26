Su kavgası cinayetinde kan donduran savunma! “Ben bir ya da, üç tane vurdum”

"BEN 1 YA DA 3 TANE VURDUM"

Tutuklu sanık Ahmet I. ise, "Burada tek günah keçisi ben değilim ben bir ya da, üç tane vurdum, şahsın kafasındaki kırıkları da mı ben yaptım? Ben de beyzbol sopası yok, ben sopa falan atmadım olayın en başımda Erman ve yanındakiler de Mesut'u darp etti. Mesut'un ölümüne yalnızca ben sebep olmadım. Kırpılmış videolar teslim edildi. Videoların tamamı Hacer'de vardı ve ancak beni suçlamak için böyle yapmışlar" diyerek kendini savundu. Müşteki avukatı Murat Çullu, "Erman N. 'silahımı getirin bunu öldürün' diyen kişidir. 'Kalas aldık öldürün' diyen adamdır. Somut deliller vardır derhal tutuklanmasını istiyorum. Erman'ın savunması ilk defa alınmıştır suça iştiraki sabittir" şeklinde konuştu.