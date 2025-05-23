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Giriş Tarihi: 23.5.2025 14:31 Son Güncelleme: 23.5.2025 15:08

Su kuyusundaki elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti

Bolu’nun Çepni köyünde, su kuyusundaki hidrofor motorunda meydana gelen elektrik kaçağındaki akıma kapılan 67 yaşındaki Kemal Alemdar hayatını kaybetti.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Su kuyusundaki elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Çepni köyünde meydana geldi. Kemal Alemdar (67) evinin arka bahçesinde bulunan su kuyusunu kontrol etmek isterken, kuyuda bulunan hidrofor motorundaki elektrik kaçağına kapıldı. Akıma kapılan Alemdar, olay yerinde hayatını kaybetti. Alemdar'ın cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Çepni köyü camisinde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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Su kuyusundaki elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti
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