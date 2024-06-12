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Giriş Tarihi: 12.6.2024 11:20 Son Güncelleme: 12.6.2024 11:30

Su yerine gübre akmıştı! İşlem başlatıldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Sevindikli köyünde bulunan bir çiftlikte, hayvanların dışkılarının yağmur suyu kanalına bağlanması sonucu dereye akmasıyla ilgili işlem başlatıldı. Su yerine hayvan gübresi akan ve kokmaya başlayan dereyle ilgili yapılan şikayetler üzerine yetkililer harekete geçti.

ABBAS ÇAKAR
Su yerine gübre akmıştı! İşlem başlatıldı

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli köyünde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, gübre atıkları yağmur suyu kanalına yönlendirildi ve tarlaların arasından geçen bu kanal, gübre dolu halde dereye boşaldı. Vatandaşların yoğun şikayetleri üzerine yapılan haberlerin ardından, olayın yaşandığı dereden gerekli numuneler alındı ve tutanak tutuldu.

YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, dereden alınan numuneler doğrultusunda idari işlem başlattı. Numunelerin analiz sonuçlarına göre, çevreyi kirleten bu duruma karşı gerekli yaptırımlar uygulanacak.

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Su yerine gübre akmıştı! İşlem başlatıldı
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