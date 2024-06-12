Su yerine gübre akmıştı! İşlem başlatıldı

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli köyünde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, gübre atıkları yağmur suyu kanalına yönlendirildi ve tarlaların arasından geçen bu kanal, gübre dolu halde dereye boşaldı. Vatandaşların yoğun şikayetleri üzerine yapılan haberlerin ardından, olayın yaşandığı dereden gerekli numuneler alındı ve tutanak tutuldu.

YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, dereden alınan numuneler doğrultusunda idari işlem başlattı. Numunelerin analiz sonuçlarına göre, çevreyi kirleten bu duruma karşı gerekli yaptırımlar uygulanacak.