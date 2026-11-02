Su, zaman ve ufak bir numara: Evde kestane yapmanın sırrı çözüldü

Havaların soğumasıyla birlikte sokak köşelerinden yükselen o enfes kestane kokusu, kışın geldiğinin en güzel habercisi oluyor. Ancak bu lezzeti evde denemeye kalkan pek çok kişi hüsranla karşılaşıyor. Kestaneler ya taş gibi sert oluyor ya da iç zarı kabuğuna öyle bir yapışıyor ki soymak tam bir işkenceye dönüşüyor.