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Giriş Tarihi: 2.11.2026 00:38

Su, zaman ve ufak bir numara: Evde kestane yapmanın sırrı çözüldü

Kış aylarının en sevilen sokak lezzeti kestaneyi evde pişirdiğinizde genellikle kurur veya kabuğundan bir türlü soyulmaz. Ancak sokak satıcılarının o közde pişmiş, yumuşacık ve kabuğundan tek hamlede ayrılan kestanelerini evdeki fırınınızda yapmak sanıldığı kadar zor değil. Sadece biraz su, doğru zamanlama ve ufak bir hile... İşte evde kestane pişirmenin ustalık gerektirmeyen o pratik sırları...

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Su, zaman ve ufak bir numara: Evde kestane yapmanın sırrı çözüldü
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Havaların soğumasıyla birlikte sokak köşelerinden yükselen o enfes kestane kokusu, kışın geldiğinin en güzel habercisi oluyor. Ancak bu lezzeti evde denemeye kalkan pek çok kişi hüsranla karşılaşıyor. Kestaneler ya taş gibi sert oluyor ya da iç zarı kabuğuna öyle bir yapışıyor ki soymak tam bir işkenceye dönüşüyor.

Su, zaman ve ufak bir numara: Evde kestane yapmanın sırrı çözüldü

Mutfak uzmanları, mükemmel kestane yapımının pahalı ekipmanlar veya özel sobalar gerektirmediğini, asıl sırrın hazırlık aşamasındaki "su ve zaman" dengesinde yattığını belirtiyor.

Su, zaman ve ufak bir numara: Evde kestane yapmanın sırrı çözüldü

EN ÖNEMLİ ALTIN KURAL: SUDA BEKLETMEK

Kestanelerin fırında kurumadan kendi nemiyle pişmesi ve kabuğundan kolayca ayrılması için en kritik adım sudur. Kestanelerinizi yıkayıp çizdikten sonra doğrudan fırına atmak yapılan en büyük hatadır.

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Su, zaman ve ufak bir numara: Evde kestane yapmanın sırrı çözüldü

Uzmanlar, çizilmiş kestanelerin ılık veya oda sıcaklığındaki su dolu bir kapta en az 1 saat bekletilmesi gerektiğini vurguluyor. Hatta suya eklenecek bir tatlı kaşığı tuz veya çok az miktarda şeker, lezzetini daha da artıracaktır.

Su, zaman ve ufak bir numara: Evde kestane yapmanın sırrı çözüldü

Su, kestanenin içine nüfuz ederek kabuğun yumuşamasını ve pişerken kestanenin içinin kurumamasını sağlar.

Su, zaman ve ufak bir numara: Evde kestane yapmanın sırrı çözüldü

DERİN OLMAYAN DOĞRU ÇİZİK HAYAT KURTARIR

Kestanelerin suda yeterince nem alabilmesi ve fırında patlamaması için doğru çizilmesi şarttır. Kestanenin bombeli (şişkin) yüzeyine yatay ve uzun bir çizik atmak veya "artı" (+) şeklinde bir kesik açmak en ideal yöntemdir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken ufak bir numara var:

Su, zaman ve ufak bir numara: Evde kestane yapmanın sırrı çözüldü

Bıçak sadece dıştaki sert kabuğu ve hemen altındaki ince zarı kesmeli, kestanenin etli kısmına derinlemesine girmemelidir. Aksi takdirde kestane pişerken parçalanır ve lezzetini kaybeder.

Su, zaman ve ufak bir numara: Evde kestane yapmanın sırrı çözüldü

FIRIN ISISI VE "NEMLİ BEZ" HİLESİ

Suda bekleyen kestaneleri süzüp kuruladıktan sonra önceden ısıtılmış 200-220 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Pişme süresi kestanenin boyutuna göre değişse de kabukların dışa doğru kıvrılıp açıldığını ve içinin sarardığını gördüğünüzde kestaneler hazır demektir.

Su, zaman ve ufak bir numara: Evde kestane yapmanın sırrı çözüldü

İşte tam bu noktada, sokak lezzetini evinize taşıyacak o son numara devreye giriyor: Kestaneleri fırından çıkarır çıkarmaz bir kaba alın ve üzerini temiz, hafif nemli bir mutfak beziyle tamamen kapatın.

Kestaneleri bu şekilde 10 dakika kendi buharında dinlendirmek, kabuğun ve o inatçı iç zarın etli kısımdan pamuk gibi ayrılmasını sağlayacaktır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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