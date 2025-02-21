Hz. Adem'in (as.) 19. kuşaktan torunu olan Hz.Sâlih (as.), Semûd kavmine gönderilmiş bir peygamberdir. Kavmi, dağları ve kayaları oyarak görkemli evler inşa etmiştir. O, kavmi ile birlikte yaşamış ve ticaretle meşgul olmuştur. Peygamberlik görevi aldıktan sonra kavminin tevhid inancını yeniden kazanmasını sağlamaya çalışmıştır. Ondan ve kavminden bahsettiği için Şuara Suresi 153-154-155-156. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı mutlaka okunmalıdır.

Şuara Suresi 153-154-155-156. Ayet Okunuşu

Şuara Suresi'nin 153-154-155 ve 156. ayetinin okunuşu şu şekilde ifade edilir:

153. Ayet: Kalu innema ente minel musahharin.

154. Ayet: Ma ente illa beşerun misluna, fe'ti bi ayetin in kunte mines sadikin.

155. Ayet: Kale hazihi nakatun leha şirbun ve lekum şirbu yevmin ma'lum.

156. Ayet: Ve la temessuha bi suin fe ye'huzekum azabu yevmin azim.

Bu ayetlerde, Hz.Sâlih'in (as.) Allah (as.) tarafından gönderilen deveye zarar vermemeleri için kavmini uyarmasından bahsedilir.

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 153-154-155-156. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 153-154-155-156. Ayet Türkçe Anlamı

Şuara Suresi'nin 153-156. ayetinin mealine ve açıklamasına kısaca değinmek gerekirse şöyle ifade edilebilir:

(153) "Dediler ki: "Kuşkusuz sen, kendisine büyü yapılmış birisin!"

(154) "Sen de yalnızca bizim gibi bir insansın. Eğer doğru sözlü isen, haydi bize bir mûcize getir."

(155-156) "Sâlih, "İşte (mûcize) bu dişi devedir; onun bir su içme hakkı vardır, belli bir günün içme hakkı da sizindir; sakın ona bir kötülük yapmayın, yoksa büyük bir günün azabı yakanıza yapışır" dedi."

Yukarıda meali verilen Şuara Suresi 153-154-155-156. ayetlerde; Semûd kavminin Hz. Sâlih'e (as.) karşı olan tutumu, Allah'ın (cc.) bir mucizesine karşı nasıl davrandıkları ve bu davranışlarının sonucu anlatılır.