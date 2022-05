Şuara Suresi Okunuşu - Şuara Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

89.İlla men etellahe bi kalbin selim

90.Ve üzlifetil cennetü lil müttekıyn

91.Ve bürrizetil cehıymü li ğavın

92.Ve kıyle lehüm eyne ma küntüm ta'büdun

93.Min dunillah hel yensuruneküm ev yentesırun

94.Fe kübkibu fıhahüm vel ğavun

95.Ve cünudü iblıse ecmeun

96.Kalu ve hüm fıha yahtesımun

97.Tellahi in künna le fı dalalim mübın

98.İz nüsevvıküm bi rabbil alemın

99.Ve ma edalleha illel mücrimun

100.Fe ma lena min şafiıyn

101.Ve la sadıkın hamım

102.Fe lev enne lena kerraten fe nekune minel mü'minın

103.İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın

104.Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

105.Kezzebet kavmü nuhınil murselın

106.İz kale lehüm ehuhüm nuhun ela tettekun

107.İnni leküm rasulün emın

108.Fettekullahe ve etıy'un

109.Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın

110.Fettekullahe ve etıy'un

111.Kalu enü'minü leke vettebeakel erzelun

112.Kale vema ılmı bima kanu ya'melun

113.İn hısabühüm illa ala rabbı lev teş'urun

114.Ve ma ene bi taridil mü'minın

115.İn ene illa nezırum mübın

116.Kalu le il lem tentehi ya nuhu le tekunenne minel mercumın

117.Kale rabbi inne kavmı kezzebun

118.Fettah beynı ve beynehüm fethav ve neccinı ve mem meıye minel mü'minın

119.Fe enceynahü ve mem meahu fil fülkil meşhun

120.Sümme ağrakna ba'dül bakıyn

121.İnne fı zalik le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın

122.Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

123.Kezzebet adünil murselın

124.İz kale lehüm ehuhüm hudün ela tettekun

125.İnnı leküm rasulün emın

126.Fettekullahe ve etıy'un

127.Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın

128.E tebnune bi külli riy'ın ayeten ta'besun

129.Ve tettehızune mesanıa lealleküm tahlüdun

130.Ve iza betaştüm betaştüm cebbarın

131.Fettekullahe ve etıy'un

132.Vettekullezı emeddeküm bima ta'lemun

133.Emeddeküm bi en'amiv ve benın

134.Ve cennativ ve uyun

135.İnnı ehafü aleyküm azabe yevmin azıym

136.Kalu sevaün aleyna e veazte em lem teküm minel vaızıyn

137.İn haza illa hulükul evvelın

138.Ve ma nahnü bi müazzebın

139.Fe kezzebuhü fe ehleknahüm inne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın

140.Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

141.Kezzebet semudül murselın

142.İz kale lehüm ehuhüm salihun ela tettekun

143.İnnı leküm rasulün emın

144.Fettekullahe ve etıy'un

145.Ve ma es'elüküm aleyhi men ecr in ecriye illa ala rabbil alemın

146.E tütrakune fı ma hahüna aminın

147.Fı cennativ ve uyun

148.Ve züruıv ve nahlin tal'uha hedıym

149.Ve tenhıtune minel cibali büyuten farihın

150.Fettekullahe ve etıy'un

151.Ve la tütıy'u emral müsrifın

152.Ellezıne yüfsidune fil erdı ve la yuslihun

153.Kalu innema ente minel müsahharın

154.Ma ente illa beşerum mislüna fe'ti bi ayetin in künte mines sadikıyn

155.Kale hazihı nakatül leha şirbüv ve leküm şirbü yevmim ma'lum

156.Ve la temessuha bi suin fe ye'huzeküm azabü yevmin azıym

157.Fe akaruha fe asbehu nadimın

158.Fe ehazehümül azab inne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın

159.Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

160.Kezzebet kavmü lutınil murselun

161.İz kale lehüm ehuhüm lutun ela tettekun

162.İnnı leküm rasulün emın

163.Fettekullahe ve etıy'un

164.Ve es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın

165.E te'tunez zükrane minel alemın

166.Ve tezerune ma haleka leküm rabbüküm min ezvaciküm bel entüm kavmün adun

167.Kalu leil lem tentehi ya lutu le tekunenne minel muhracın

168.Kale innı li ameliküm minel kalın

169.Rabbi neccinı ve ehlı mimma ya'melun

170.Fe necceynahü ve ehlehu ecmeıyn

171.İlla acuzen fil ğabirın

172.Sümme demmernel aharın

173.Ve emtarna aleyhim metara fe sae metarul münzerın

174.İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın

175.Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

176.Kezzebe ashabül eyketil murselın

177.İz kale lehüm şüaybün ela tettekun

178.İnnı leküm rasulün emın

179.Fettekullahe ve etıy'un

180.Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın

181.Evfül keyle ve la tekunu minel muhsirın

182.Vezinu bil kıstasil müstekıym

183.Ve la tebhasün nase eşyaehüm ve la ta'sev fil erdı müsidın

184.Vettekullezı halekaküm vel cibilletel evvelın

185.Kalu innema ente minel müsahharın

186.Ve ma ente illa beşerum mislüna ve in nezunnüke le minel kazibın

187.Fe eskıt aleyna kisefem mines semai in künte mines sadikıyn

188.Kale rabbı a'lemü bi ma ta'melun

189.Fe kezzebuhü fe ehazehüm azabü yevmiz zulleh innehu kane azabe yevmin azıym

190.İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın

191.Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

192.Ve innehu le tenzılü rabbil alemın

193.Nezele bihir ruhul emın

194.Ala kalbike li tekune minel münzirın

195.Bi lisanin arabiyyim mübın

196.Ve innehu lefı zübüril evvelın

197.E ve lem yekül lehüm ayeten ey ya'lemehu ulemaü benı israıl

198.Ve lev nezzelnahü ala ba'dıl a'cemın

199.Fe karaehu aleyhim ma kanu bihı mü'minın

200.Kezalike seleknahü fı kulubil mücrimın

201.La yü'minune bihı hatta yeravül azabel elım

202.Fe ye'tiyehüm bağtetev ve hüm la yeş'urun

203.Fe yekul hel nahnü münzarun

204.E fe bi azabina yesta'cilun

205.E feraeyte im metta'nahüm sinın

206.Sümme caehüm ma kun yuadun

207.Ma ağna anhüm ma kanu yümetteun

208.Ve ma ehlekna min karyetin illa leha münzirun

209.Zikra ve ma künna zalimın

210.Ve ma tenezzelet bihiş şeyatıyn

211.Ve ma yembeğıy lehüm ve ma yestetıy'un

212.İnnehüm anis sem'ı le ma'zulun

213.Fe la ted'u meallahi ilahen ahara fe tekune minel müazzebın

214.Ve enzir aşiratekel akrabın

215.Vahfıd cenahake li menit tebeake minel mü'minın

216.Fe in asavke fe kul innı berıüm mimma ta'melun

217.Ve tevekkel alel azızir rahıym

218.Ellezı yerake hıyne tekum

219.Ve tekallübeke fis sacidın

220.İnnehu hüves semıul alım

221.Hel ünebbiüküm ala men tenezzelüş şeyatıyn

222.Tenezzelü ala külli effakin esım

223.Yülkunes sem'a ve ekseruhüm kazibun

224.Veş şüaraü yettebiuhümül ğavun

225.E lem tera ennehüm fı külli vadiy yehımun

226.Ve ennehüm yekulune ma la yef'alun

227.İllellezıne amenu ve amilus salihati ve zekerullahe kesırav ventesaru mim ba'di ma zulimu ve seya'lemüllezıne zalemu eyye münkalebiy yenkalibun