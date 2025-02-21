Şuara Suresi'nde peygamber kıssalarının anlatılmasının başlıca amacı, ders vermektir. Bu kıssalar, Allah'ın (cc.) peygamberlerine nasıl yardım ettiğini ve onları desteklediğini gösterir. Bu da müminlerin imanlarını güçlendirmelerine yardımcı olur. Zorluk ve sıkıntı yaşayan müminlere teselli veren Şuara Suresi 37-38-39. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı okunduğunda Hz. Musa'dan (as.) bahsettiği anlaşılır.

Şuara Suresi 37-38-39. Ayet Okunuşu

37.Ayet: Ye'tuke bi kulli sehharin alim.

38.Ayet: Fe cumias seharatu li mikati yevmin ma'lum.

39.Ayet: Ve kile lin nasi hel entum muctemiun.

Bu ayetlerde, Firavun'un Hz.Musa (as.) ile yarışmaları ve onun bir büyücüden fazlası olmadığını ispatlamak için dönemin iyi en büyücülerini toplatıp getirmesinden bahsedilir.

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 37-38.39. Ayet Arapça Yazılışı

Arapçası verilen bu ayetlerde, Firavun ve Hz. Musa (as.) arasındaki mücadeleden bahsedilmiştir. Hz. Musa'nın (as.) büyücülükle suçlanması ve Firavun'un bunu ispatlamaya çalışması anlatılmaktadır.

Şuara Suresi 37-38-39. Ayet Türkçe Anlamı

(37) "Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler."

(38) "Böylece sihirbazlar belli bir günün ilân edilmiş vaktinde bir araya getirildi.

(39) "Halka, "Siz de toplantıya gelmiyor musunuz?" denildi.

Şuara Suresi'nin 37-38-39. ayetinin tefsirine bakıldığında, 37. ayette; Firavun'un şehirlere adamlar göndererek en yetenekli sihirbazları toplamaları için emir verdiği görülür. 38. ayette; Firavun'un emir verdiği sihirbazlar, en iyi sihirbazları toplamak üzere harekete geçerler. 39. ayette ise sihirbazlar belirli bir günde toplanarak büyük bir gösteri hazırlarlar. Bu ayetler, Firavun'un Hz. Musa'nın (as.) mucizelerini sihir olarak nitelendirip karşı koymak için yaptığı hazırlıkları anlatır.