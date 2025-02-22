Kur'an-ı Kerim'de, toplumlar ve bireyler hakkında birçok kıssa yer almaktadır. Özellikle peygamberlerin tebliğ mücadelesi, insanın hakikate karşı verdiği tepkileri anlamak açısından büyük önem taşır. Her dönemde olduğu gibi, peygamberler zamanında da inkâr edenler ve iman edenler arasında büyük bir mücadele yaşanmıştır. Şuara Suresi 46-47-48. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı içerisinde insanların hakikate verdiği tepkilerin doğruluğu veya yanlışlığı gözler önüne serilmektedir.

Şuara Suresi 46-47-48. Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 46-47-48. Ayet Okunuşu

46.Ayet: Fe ülkıyes seharatü sacidın

47.Ayet: Kalu amenna bi rabbil alemın

48.Ayet: Rabbi musa ve harun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 46-47-48. Türkçe Anlamı

46.Ayet: Bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar.

47.Ayet: "Âlemlerin Rabbine inandık" dediler.

48.Ayet: "Mûsâ'nın ve Hârûn'un Rabbi'ne."