Haberler Yaşam Haberleri Şuara Suresi 46-47-48. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 22.2.2025 14:35

Şuara Suresi 46-47-48. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

İnsanlık tarihi boyunca hakikatin ne olduğu sorusu, insanların zihinlerini meşgul eden en önemli meselelerden biri olmuştur. Kimi zaman inkârın gölgesinde kalan gerçekler, kimi zaman da apaçık deliller karşısında kabul edilmek zorunda kalınmıştır. İnsan, gördüğü ve deneyimlediği şeyler karşısında nasıl bir tutum sergileyeceğine karar vermekle yükümlüdür. Şuara Suresi 46-47-48. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanlara bu konuda yol göstermektedir.

Şuara Suresi 46-47-48. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kur'an-ı Kerim'de, toplumlar ve bireyler hakkında birçok kıssa yer almaktadır. Özellikle peygamberlerin tebliğ mücadelesi, insanın hakikate karşı verdiği tepkileri anlamak açısından büyük önem taşır. Her dönemde olduğu gibi, peygamberler zamanında da inkâr edenler ve iman edenler arasında büyük bir mücadele yaşanmıştır. Şuara Suresi 46-47-48. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı içerisinde insanların hakikate verdiği tepkilerin doğruluğu veya yanlışlığı gözler önüne serilmektedir.

Şuara Suresi 46-47-48. Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 46-47-48. Ayet Okunuşu

46.Ayet: Fe ülkıyes seharatü sacidın

47.Ayet: Kalu amenna bi rabbil alemın

48.Ayet: Rabbi musa ve harun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Şuara Suresi 46-47-48. Türkçe Anlamı

46.Ayet: Bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar.

47.Ayet: "Âlemlerin Rabbine inandık" dediler.

48.Ayet: "Mûsâ'nın ve Hârûn'un Rabbi'ne."

ARKADAŞINA GÖNDER
Şuara Suresi 46-47-48. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA