Şuara Suresi'nde, Allah'ın rahmetine erişmenin yolunun, manevi huzur bulmak ve iman kuvveti kazanmak olduğu belirtilmiştir. Kur'an'ın hak olduğunu ve Allah'ın peygamberlerine yardım ettiğini gösteren kıssaları içermesiyle müminler için büyük bir ders niteliğindedir. Şuara Suresi, peygamberlerin kavimleriyle olan mücadelelerini ve onların başlarına gelen felaketleri konu alır. Şuara Suresi 52-53-54. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı hemen hemen herkes tarafından incelenmesi gereken bir konudur.

Şuara Suresi 52-53-54. Ayet Arapça Yazılışı

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 52-53-54. Ayet Okunuşu

52.Ayet: Ve evhayna ila musa en esri bi ıbadı inneküm müttebeun

53.Ayet: Fe ersele fir'avnü fil medaini haşirın

54.Ayet: İnne haülai le şirzimetün kalılun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 52-53-54. Türkçe Anlamı

52.Ayet: Biz Mûsâ'ya, "Kullarımı geceleyin yola çıkar, muhakkak ki takip edileceksiniz" diye vahyettik.

53.Ayet: Firavun da şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi.

54.Ayet: Dedi ki, "Bunlar pek az ve önemsiz bir topluluktur."