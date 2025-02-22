Şuara Suresi Müslümanlar için çeşitli önemli mesajlar içermektedir. İçeriğinde peygamber kıssaları, inkarcılara karşı uyarılar ve ilahi mesajın önemi vurgulanmaktadır. Şuarâ Sûresi, tevhid inancının önemini vurgulayan, peygamberlerin mücadelesini ayrıntılandıran ve sözün sorumluluğuna dikkat çeken surelerden biridir. Şuara Suresi 65-66-67. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı sure hakkında daha fazla bilgi sunmaktadır.

Şuara Suresi 65-66-67 Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 65-66-67 Ayet Okunuşu

Şuara suresinin 65-66-67. Ayetlerinin okunuşu şöyledir:

65.Ayet: Ve enceynâ mûsâ ve men meahû ecmaîn(ecmaîne).

66.Ayet: Summe agraknâl âharîn(âharîne).

67.Ayet: İnne fî zâlike le âyeten, ve mâ kâne ekseruhum mu'minîn(mu'minîne).

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 65-66-67. Ayetler Türkçe Anlamı

65.Ayet: Ve Musa (A.S)'ı ve onunla beraber olanların hepsini kurtardık.

66.Ayet: Sonra diğerlerini (denizde) boğduk.