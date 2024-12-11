Şuayb Antik Kenti görenleri büyülüyor

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bulunan ve Efes Antik Kenti'ne benzeyen tarihi dokusuyla dikkat çeken Şuayb Şehri'nde arkeolojik kazı çalışmaları başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda başlatılan kazılara, Harran Üniversitesi arkeoloji bölümü öğretim üyesi Seçil Çokoğullu'nun bilimsel danışmanlığında arkeologlar, sanat tarihçileri ve öğrenciler de katılıyor. Üniversite tarafından sağlanan bilimsel destekle, bölgedeki buluntuların detaylı analizi ve geçmiş dönemlerin incelenmesi hedefleniyor.Roma ve Bizans dönemlerine kadar uzandığı bilinen antik kent, doğal kaya oluşumları, oyma mağaralar ve benzersiz mimarisiyle tarih meraklılarının ilgisini çekiyor. Kazı ekibi, Şuayb Şehri'nin geçmişine ışık tutmak için kültürel yapıyı, inanç sistemlerini ve sosyal yaşamı araştırıyor. Kentin hangi dönemlerde aktif olduğu ve yerleşim düzeniyle ilgili sorulara yanıt arıyor. Uzman ekipler, yoğun bir şekilde kazı çalışmalarını sürdürüyor. Elde edilen ilk bulguların önümüzdeki aylarda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.