Suç ağlarına ağır darbe

Şanlıurfa merkezli yasadışı bahis operasyonunda 3 milyar 915 milyon liralık bahis ağına düzenlenen operasyonda 27 şüpheli tutuklandı. İstanbul'daki dolandırıcılık operasyonlarında ise 8 ayda 314 şüpheli tutuklandı.

27 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 27'si tutuklandı. Soruşturmanın yasa dışı bahis faaliyetlerinin yanı sıra suç örgütü ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik olduğu bildirildi. Şüphelilerin toplam 3 milyar 915 milyon TL tutarında işlem hacminin bulunduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyeti Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yılın ilk 8 ayında 1065 dosyayı aydınlatırken 667 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 314'ü tutuklandı. Kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan dolandırıcıların tuzaklarına düşen mağdurların ilk uğrak noktası İstanbul Emniyeti oldu.

9 AYDA 714 SUÇLU YURDA GETİRİLDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TÜRGEV'in Eyüpsultan'daki binasında düzenlenen 18. Millî İrade Buluşması programına katıldı. Bakan Çiftçi, 1 Ocak-25 Eylül döneminde 42 ülkeden 640'ı organize suç örgütü lideri veya üyesi olmak üzere toplam 714 kişinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Yunanistan, Almanya ve İtalya'da suçluların takibinin süreceğini belirten Çiftçi, Bakanlık başarısının operasyon sayısından çok vatandaşların huzuruyla ölçüldüğünü vurguladı.