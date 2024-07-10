Suç gelirlerini aklayanlara operasyon! 4 şüpheli yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2019 yılında başlatılan örgütlü olarak tefecilik yapmak suçundan 19 şüpheliye, 2020-2021 tarihlerinde 3 ayrı operasyon düzenlenmiş, örgüt lideri A.F.A isimli şüpheli şahıs tutuklanmıştı. Operasyon sonrasında 2022 tarihinde örgüt lideri A.F.A. ve kazandığı gayrimeşru paraları aklamasında yardımcı olduğu değerlendirilen diğer 3 şüpheli hakkında Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu kapsamında ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Elde edilen bilgi ve belgeler ile MASAK'ın aklama suçuna ilişkin analiz raporu doğrultusunda 4 şüpheliye Muğla, İzmir ve Gaziantep illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüpheliler, E.A. (41), A. F. A. (50) M.A.G. (53), N. İ. (47) yakalandı.