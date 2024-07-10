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Giriş Tarihi: 10.7.2024 21:21 Son Güncelleme: 10.7.2024 21:29

Suç gelirlerini aklayanlara operasyon! 4 şüpheli yakalandı

Muğla’da suç gelirlerini aklama operasyonu düzenlendi. Elde edilen bilgi ve belgeler ile MASAK’ın aklama suçuna ilişkin analiz raporu doğrultusunda 4 şüpheliye Muğla, İzmir ve Gaziantep illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüpheliler, E.A. (41), A. F. A. (50) M.A.G. (53), N. İ. (47) yakalandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Suç gelirlerini aklayanlara operasyon! 4 şüpheli yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2019 yılında başlatılan örgütlü olarak tefecilik yapmak suçundan 19 şüpheliye, 2020-2021 tarihlerinde 3 ayrı operasyon düzenlenmiş, örgüt lideri A.F.A isimli şüpheli şahıs tutuklanmıştı. Operasyon sonrasında 2022 tarihinde örgüt lideri A.F.A. ve kazandığı gayrimeşru paraları aklamasında yardımcı olduğu değerlendirilen diğer 3 şüpheli hakkında Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu kapsamında ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Elde edilen bilgi ve belgeler ile MASAK'ın aklama suçuna ilişkin analiz raporu doğrultusunda 4 şüpheliye Muğla, İzmir ve Gaziantep illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüpheliler, E.A. (41), A. F. A. (50) M.A.G. (53), N. İ. (47) yakalandı.

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Suç gelirlerini aklayanlara operasyon! 4 şüpheli yakalandı
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