Suç içinde suç, her satırda farklı yalan! Cezaevi müdürü için kazdığı kuyuya kendisi düştü

Jandarma astsubay olarak görev yapan Fatih S.(42) yaklaşık 6 ay önce iddiaya göre "Kullanmak için uyuşturucu bulundurma" suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine girdi. Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan şüpheli adam, adeta suç içinde suç işledi, cezaevini birbirine kattı.

HÜKÜMLÜ JANDARMANIN MEKTUBU CEZAEVİNİ KARIŞTIRDI

Maltepe Açık Cezaevi'nde kaldığı süreçte hükümlü Fatih S., Adalet Bakanlığı'na göndermek üzere bir mektup yazmaya karar verdi. Hükümlü jandarmanın mektubunda kendi el yazısıyla yazdıkları ise akıl alır gibi değildi. Her satırında cezaevine dair korkunç iddialar ortaya atan Fatih S.'nin mektubu cezaevinde deprem etkisi yarattı.

CEZAVİ MÜDÜRÜNE "HÜKÜMLÜLERE EZİYET" İFTİRASI

İddiaya göre ortalığı karıştıran mektupta cezaevi müdürü Emrullah T. ve kurumda öğretmenlik yapan Nejla D. hakkında ağır iddialar yer aldı. Söz konusu mektupta yazanlara göre iki görevlinin de gerçekte yapmadıkları işlemleri yapmış gibi gösterdikleri, hükümlülere baskı ve mobing uyguladıkları ve hükümlülere katılmadıkları kurslar için sertifika düzenledikleri yazıyordu.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN İDARİ SORUŞTURMA

Hükümlü Fatih S.'nin cezaevindeki görevliler hakkında ağır itham ve iddiaları içeren dilekçesini Adalet Bakanlığı'na göndermesinin ardından olanlar oldu. Bakanlık, mektupta yazılanlarla ilgili harekete geçti. Maltepe Açık Cezaevi'nin müdürü Emrullah T. ve öğretmen Nejla D. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA OKLAR KENDİSİNE DÖNDÜ

İki görevli hakkında yürütülen soruşturma sonucunda Fatih S.'nin iddialarının asılsız olduğu ortaya çıktı. Müdür ve öğretmen hakkındaki ithamların doğrulukları somut olarak tespit edilemediğinden herhangi bir idari yaptırım uygulanmadı. Yalan ve iftiralarla dolu mektup yargıya taşındı. Şüpheli Fatih S. hakkında "İftira" suçundan soruşturma başlatıldı.

İFTİRA SUÇUNDAN YARGILANACAK

Savcılık soruşturma kapsamında mağdur müdür Emrullah T. v öğretmen Nejla D.'nin ifadesine başvurdu. İkili, kendilerine isnat edilen eylemlerin doğru olmadığını ve iftira niteliğinde bulunduğunu söyledi. Mağdurlar her ne kadar şüpheliden şikayetçi olmadıklarını söyleseler de savcılık, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair maddi veriler bulunduğunu vurguladı. Şüpheli Fatih S.'ye "İftira" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.