Suç makinesi firari kadın kıskıvrak yakalandı!

Yine çalışmalarda 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 54 ayrı suç kaydı bulunan Yonca S. (24) ile 7 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 42 suç kaydı bulunan Gülbeyaz A. (19) yakalandı.