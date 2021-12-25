Suç örgütlerine tırpan

Organize suç örgütlerine yönelik 27 ilde “Tırpan Operasyonu” yapıldı. 389 kişi hakkında yakalama kararı verilen operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, mafya tipi organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik, 27 ilde eş zamanlı "Tırpan Operasyonu" başlatıldı.
Operasyon, cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda 27 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kuran, örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit suçlarını gerçekleştiren 13 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin eden 28 suç grubuna yönelik yapıldı. Operasyon kapsamında örgütler içinde faaaliyet gösterdiği tespit edilen 389 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi.