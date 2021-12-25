Haberler Yaşam Haberleri Suç örgütlerine tırpan
Giriş Tarihi: 25.12.2021

Suç örgütlerine tırpan

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Suç örgütlerine tırpan

Organize suç örgütlerine yönelik 27 ilde “Tırpan Operasyonu” yapıldı. 389 kişi hakkında yakalama kararı verilen operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, mafya tipi organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik, 27 ilde eş zamanlı "Tırpan Operasyonu" başlatıldı.
Operasyon, cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda 27 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kuran, örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit suçlarını gerçekleştiren 13 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin eden 28 suç grubuna yönelik yapıldı. Operasyon kapsamında örgütler içinde faaaliyet gösterdiği tespit edilen 389 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar: Türk Lirası mevduatlar 23,8 milyar liranın üzerinde arttı
Esenyurt'ta vahşet! Meryem Yılmaz internetten tanıştığı kişi tarafından 15 yerinden bıçaklandı!
Dövizdeki düşüş pompa fiyatlarına yansıdı! Bu geceden itibaren geçerli olacak!
Basit bir testle demans belirtilerini evde tespit etmek mümkün
Başkan Erdoğan: Biz ekonomik bağımsızlık için çalışıyoruz, TOBB ve ona bağlı kuruluşlar garip açıklamalar yapıyor
Galatasaray'a Polonyalı golcü! "Maaşı yüksek ama..."
Başkan Erdoğan'dan dolar manipülasyonu yapan Durmuş Yılmaz'a sert tepki: Cezasını çekecek
Fenerbahçeli Mergim Berisha'nın kız arkadaşı Vesa Vllasaliu çıldırdı! "Siz erkekler..."
Bahçeyi bırak, memleket toprağına bak!
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah'ın yeni takımı belli oldu! Ne Messi ne Ronaldo...
ARKADAŞINA GÖNDER
Suç örgütlerine tırpan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA