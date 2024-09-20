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Giriş Tarihi: 20.9.2024 14:17

Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya cezaevinde öldü

Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya cezaevinde öldü. İlk olarak 1989 yılında tutuklanan Çetinkaya, pek çok kez cezaevine girmişti.

DHA
Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya cezaevinde öldü

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya Nisan 2023'te Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekiplerinin yaptığı operasyonla İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Çetinkaya ve yanındaki suç örgütü üyesi 5 kişi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünden geçirilmişti.

Çetinkaya ve beraberindeki 5 kişi, kontrollerin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti. Çetinkaya İzmir Menemen R tipi cezaevinde bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

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Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya cezaevinde öldü
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