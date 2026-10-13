Suç örgütüne 7.5 milyar liralık operasyon!

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası düzeyde faaliyet yürüten bir suç örgütüne operasyon yapıldı. Örgütün, farklı ülke ve illerde uyuşturucu madde imalatı, sevkiyatı ve dağıtımını organize ettiği tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, örgüt yöneticilerinin uyuşturucu madde ticaretinin organizasyonu, kimyasal maddelerin temini, uluslararası sevkiyatların nakliye ve lojistik süreçlerinde görevler aldıkları belirlendi.

Şifreli haberleşme verilerinin incelenmesi sonucunda; örgütün uluslararası tedarik ve sevkiyat faaliyetleri ile ülke içi dağıtım ağı arasındaki bağlantılar ortaya çıkarıldı. Söz konusu örgütün; eroin, esrar ve kokain ticareti kapsamında toplam 10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantılı olduğu tespit edildi. İstanbul merkezli 13 ilde iki bin polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 42 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmaların devamında suçtan elde edildiği ve aklama faaliyetlerine konu olduğu belirlenen 163 kişiye ait banka hesapları ve kripto varlıklara, 556 taşınmaza, 155 motorlu taşıta, 71 şirketteki ortaklık paylarına olmak üzere toplamda yedi milyar 657 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu.