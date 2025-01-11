Suç örgütüne ‘Arıkovan’ operasyonu: 10 kişi yakalandı!

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde ateşli silah kullanarak tehdit ve şantaj yolu ile yaklaşık 160 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen, yağma suçundan 10 yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.I. tarafından yönetilen organize suç örgütüne yönelik 10 Ocak'ta 36 ekibin katılımıyla 'Arıkovan' operasyonu düzenlendi.