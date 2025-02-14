Suç örgütüne operasyon… Çete üyelerini silahlarla yakaladılar

Samsun Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; silahlı bir organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Samsun merkezli olarak İstanbul, Amasya, Ankara ve Denizli'de çok sayıda adrese Özel Harekat destekli eş zamanlı baskın yapıldı.

"Suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, silahla tehdit, genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak, uyuşturucu madde ticareti, suçluyu kayırma, görevi yaptırmamak için direnme, mala zarar verme ve kasten yaralama" başta olmak üzere çok sayıda suça karıştıkları tespit edilen 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 13 kilo 987 gram Skunk maddesi, 22 ruhsatsız tabanca, bin 232 mermi, 16 ruhsatsız tüfek, iki balistik yelek, bir kuru sıkı tabanca, bir kılıç, bir kama, 60 uyuşturucu hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 195 bin 700 lira ve bin 350 dolar ele geçirildi. Silahlar ayakkabıların içerisinde bulundu.