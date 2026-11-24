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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı yaralama, tehdit ve mala zarar verme gibi 35 ayrı olaya karıştıkları belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 51 şüpheli yakalandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operayonda adreslerde yapılan aramalarda ise 6 tabanca, 1 pompalı av tüfeği, 61 fişek ile 450 gram kokain ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.