Suç örgütüne yönelik operasyon: 23 şüpheli kıskıvrak yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı suç örgütüne yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 10 şarjör, 1551 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda, yağma, kasten yaralama, oto kurşunlama gibi 5 ayrı olay gerçekleştiren 23 şüpheli yakalandı.



İŞLEMLER SÜRÜYOR



Emniyetin paylaştığı görüntüde ise ekiplerce belirlenen adreslerde arama yapılması, tabanca, tüfek, şarjör ile fişek ele geçirilmesi ve yakalanan şüphelilerin emniyete götürülmesi yer alıyor.