Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarla yakalanan 13 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere ait 18 araç, 12 gayrimenkul ve 6 şirkete ise el konuldu. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka hesapları ile 18 araç, 12 gayrimenkul, 6 şirket ve bu şirketlere bağlı otel, eğlence merkezleri ve ofislere el konuldu. El konulan gayrimenkul, araç, otel, ofis ve eğlence merkezlerinin toplam maddi değerinin ise 1 trilyon 550 milyar lira olduğu bildirildi.